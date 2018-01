Unbekannte überfallen in Lauchhammer Schreibwarenladen

Am späten Freitagnachmittag haben in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) zwei maskierte Männer einen Schreibwarenladen überfallen. Wie die Polizei am Samstag mittelte, bedrohten sie die Verkäuferin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderten die Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend flüchteten die Täter. Ob es sich tatsächlich um eine echte Schusswaffe handelte, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Die beiden Männer werden als etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Sie sprechen einen "ortsüblichen Dialekt", wie es hieß.