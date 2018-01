Die große, rote Backsteinkirche steht mitten auf dem Lutherplatz in Berlin-Spandau, umgeben von Mietskasernen. Vor dem Eingang zur Kirche steht eine Klingelsäule mit Namen. Die Wohnung des Ehepaars Kempf liegt hinter einer modernen Eingangstür. Kleine Treppen führen nach oben, vorbei an der Küche, die auf einem Absatz vor dem großen Wohnraum eingezogen ist. Hohe Fenster öffnen sich zum Lutherplatz.

Seit acht Jahren leben Maik und Marion Kempf in der Lutherkirche. Vom Gottesdienst nebenan oder den Orgelkonzerten bekommen sie wenig mit. Das Glockengeläut würden sie eher wie das Läuten einer Standuhr wahrnehmen, sagt Marion Kempf. "Draußen ist es sehr viel lauter."

Seit den 1990er Jahren teilen sich Kirchengemeinde und ganz normale Spandauer Bürger, die nicht einmal kirchlich gebunden sein müssen, das Gotteshaus. Pfarrer Karsten Dierks ist seit zwei Jahren in der Gemeinde tätig. Für ihn hat diese Mischung durchaus ihren Reiz. "Man kann in der Bibel ja lesen, dass die ersten Gottesdienste in den Wohnungen und Häusern der Menschen stattfanden, nicht in extra Gebäuden, insofern ist es wie ein großer Bogen zurück zu den Anfängen."