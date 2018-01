Im U-Bahnhof Yorckstraße in Berlin-Schöneberg sind am Montagabend drei Obdachlose angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag soll ein Mann dort einem 50-jährigen Obdachlosen zunächst ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht getreten haben. Dann habe er mehrmals mit der Faust in das Gesicht eines 36-jährigen Obdachlosen geschlagen und schließlich mit einem Gegenstand einem weiteren Mann ins Bein gestochen. Das habe eine Zeugin geschildert.



Der Täter flüchtete demnach mit einem Begleiter. Der 50-Jährige und der 36-Jährige lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Das dritte Opfer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei. Laut Polizei hatten die drei Männer auf einer Bank in der Nähe einer Bäckerei gesessen, wo sich öfter Obdachlose aufhalten. Geschlafen hätten sie dort nicht, sagte der Sprecher. Die Polizei will nun die Bilder der Überwachungskamera auswerten, um den Täter zu finden.