Vorläufige Zahlen für 2017 - Berlin liegt bei Masern über dem Schnitt

05.01.18 | 07:36 Uhr

In Deutschland nehmen Masernerkrankungen wieder zu. Berlin und Brandenburg liegen da nicht im Trend: Hier wurden 2017 weniger Masernfälle gemeldet als im Jahr davor. In Berlin infizierten sich allerdings deutlich mehr Menschen als im Bundesschnitt.

In Berlin sind im vergangenen Jahr mehr Menschen an Masern erkrankt als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach wurde das hochansteckende Virus bis zum Ende der 50. Kalenderwoche, also bis 17. Dezember, nachweislich bei 67 Menschen in Berlin diagnostiziert.



Das sind zwar acht Fälle weniger als im Gesamtjahr zuvor. Allerdings rangiert die Hauptstadt mit 2,07 Fällen je 100.000 Einwohner im Vergleich der Bundesländer auf Platz 2. Eine höhere Erkrankungsquote hatte mit 520 Masern-Erkrankungen, was 3,08 Fällen auf 100.000 Einwohner entspricht, nur Nordrhein-Westfalen. Der Bundesdurchschnitt 2017 liegt - basierend auf den Daten bis zur 50. Kalenderwoche - bei 1,25 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner.

Bundesweit insgesamt mehr Fälle als 2016

Bei Masern-Ausbrüchen gibt es nach Angaben des RKI jährlich und auch regional große Schwankungen. So wurden 2015 in Berlin 1.243 Fälle gezählt, 2014 waren es 132, 2013 wurden 492 registriert und 2012 lediglich 18. Gleichwohl tritt die Infektionskrankheit - wie auch die Röteln - in der Stadt seit Jahren häufiger auf als im Bundesdurchschnitt. Die Gesundheitsverwaltung führt dies auf die hohe Einwohnerdichte, die dynamische Bevölkerungsentwicklung, den Zuzug und den boomenden Tourismus zurück. Ziel des Senats ist es, den Impfschutz zu verbessern. Hier gibt es laut RKI in ganz Deutschland Lücken.



Bundesweit erkrankten im vergangenen Jahr insgesamt mehr Menschen an Masern - etwa dreimal so viele Menschen wie 2016. Das RKI zählte bis 17. Dezember 919 nachgewiesene Fälle. Im gesamten Jahr 2016 waren es 325. Die Gesamtzahl für 2017 liegt erst in einigen Wochen vor, laut RKI sind jedoch keine großen Verschiebungen mehr zu erwarten.

Hohe Impfquote in Brandenburg

Gegen den Bundestrend ging in Brandenburg die Zahl der Masern-Erkrankungen im vergangenen Jahr deutlich zurück. 2017 gab es acht Masern-Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. 2016 hatte es mit 34 Fällen noch viermal so viele gegeben. Im zurückliegenden Jahr verteilten sich die Masern-Fälle den Angaben zufolge auf Potsdam (3), den Landkreis Potsdam- Mittelmark (2) sowie auf die Kreise Barnim, Ostprignitz-Ruppin und Teltow-Fläming (jeweils 1).



Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg ist die Impfquote gegen Masern in Brandenburg vergleichsweise hoch. Bei Schulanfängern etwa habe sie im Jahr 2016 bei 95,2 Prozent gelegen, bei Schulabgängern bei 96,2 Prozent. Bei Kleinkindern bei der Erstimpfung gar bei 98,5 Prozent.



Masern gehen zunächst mit grippeähnlichen Symptomen und später einem charakteristischen Hautausschlag einher. Die Infektion schwächt das Immunsystem und kann in sehr seltenen Fällen tödlich enden.