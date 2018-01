Masturbierender Mann in Zug festgenommen

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag einen 24-Jährigen am Potsdamer Hauptbahnhof festgenommen, der zuvor in einem ICE vor zwei jungen Frauen masturbiert hatte.



Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 18-Jährigen aus Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen) von Berlin nach Köln unterwegs, als sich ihnen im Zug ein unbekannter Mann näherte. Der 24-Jährige stellte sich dicht vor die beiden jungen Frauen und begann mit seiner Hand in der Hose an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren, ohne es dabei zu entblößen. Als sich die Frauen von dem Mann aus Wedemark abwandten, setzte dieser seinen Weg im Zug fort.

Die beiden Frauen informierten anschließend die Zugbegleiterin über den Vorfall. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den 24-Jährigen kurz darauf beim Halt am Potsdamer Hauptbahnhof fest. Zur weiteren Bearbeitung wurde der Mann mit auf die Dienststelle genommen.

Die Beamten leiteten gegen den bereits polizeibekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ein. Darüber hinaus muss er sich wegen Erschleichens von Leistungen verantworten, da er den ICE ohne gültigen Fahrausweis nutze. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen Bundespolizisten den Tatverdächtigen auf freien Fuß.