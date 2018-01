Nach dem Messerangriff auf ein Ehepaar in Cottbus muss einer der mutmaßlichen Täter mit seinem Vater die Stadt verlassen. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. Der 15-jährige Syrer und sein Vater bekommen eine "negative Wohnsitzauflage". Diese gelte auch für den Landkreis Spree-Neiße.

Jugendliche greifen Cottbuser Ehepaar an

Der Jugendliche soll mit zwei anderen syrischen Jugendlichen am vergangenen Freitag ein Ehepaar in Cottbus vor einem Einkaufszentrum bedroht und mit einem Messer angegriffen haben. Ein Zeuge war eingeschritten, verletzt wurde niemand. Kurz darauf wurden die drei Jugendlichen von der Polizei gestellt. In der kommenden Woche soll es auch bei den beiden anderen Tätern und ihren Familien Gefährderansprachen geben.