Das milde Wetter der vergangenen Tage hat die Natur in Teilen offenbar aus dem Winterschlaf geweckt: Vögel zwitscherten und an einigen Orten in Berlin und Brandenburg fingen Blumen an zu sprießen.

Grund sind die für diese Jahreszeit außergewöhnlich hohen Temperaturen. Aktuell sei es deutlich wärmer als normal, sagte Haiko Wieso vom Wetterdienst Meteogroup rbb|24 am Freitag. Es seien sogar schon erste Pollen von Erlen und Haselnüssen unterwegs, so der Experte. Allergiker würden dies teilweise bereits zu spüren bekommen.