Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Heiligensee hat ihr Ex-Partner die Tat gestanden. Zum Prozessauftakt vor dem Berliner Landgericht sagte er am Donnerstag, dass er seine ehemalige Lebensgefährtin durch einen Stich in den Hals umgebracht habe.



Unmittelbar vor der Tötung im Mai 2017 habe er den zwölfjährigen Sohn der Frau verschleppt und dann in einer Gartenlaube gefesselt, geknebelt und geschlagen. Er bereue die Taten sehr. Dem 32-Jährigen werden Mord, gefährliche Körperverletzung und Geiselnahme zur Last gelegt.