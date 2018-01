Das Musikhaus Bading in Neukölln stand vor seinem 100. Geburtstag, doch in der Silvesternacht wurde es mit Feuerwerkskörpern beschossen. Der Weiterbetrieb ist fraglich. Doch die Solidarität ist riesig: im Netz, auf der Straße und im Bezirksamt. Von Mark Allhoff

Gut eine Woche nach dem Pyro-Angriff auf das Traditionsgeschäft "Musik Bading" an der Ecke Karl-Marx-Straße/Thomasstraße in Berlin-Neukölln versperren immer noch triste Spanplatten den Blick in die sonst mit polierten Instrumenten und Notenheften ausgelegten Schaufenster. Mit einem Unterschied: Seit einigen Tagen sind Worte der Anteilnahme auf die Platten geschrieben. Blumen stehen vor der Eingangstür, die mit unzähligen bunten Zetteln beklebt ist. Auf ihnen ist vor allem Zuspruch zu lesen. Für die Autoren gehört das Musikhaus offenbar zum Kiez dazu. Es dürfe nicht wegen ein paar Randalierern weichen, heißt es.

Es dauert keine zehn Sekunden, bis die ersten stehen bleiben. "Was ist denn hier passiert", fragt ein Passant. Ein anderer antwortet mit wütender Stimme: "Irgendwelche Chaoten haben hier an Silvester Böller durch die Scheibe geschossen, danach gab es ein großes Feuer."

"Vor 35 Jahren haben mir meine Eltern hier meine erste Blockflöte gekauft. Ich bin sprachlos. Alles Liebe, Familie Bading", ist auf einem Zettel geschrieben. Manche äußern auch ihr Unverständnis über die Tat. "Sprachlos - gebt den Gedanken an das Gute im Menschen nicht auf", oder: "Total geschockt und traurig. Was sind das für Menschen?"

Eine Antwort auf diese Frage hat die Polizei bisher nicht, die Ermittlungen beim Brandkommissariat des Landeskriminalamt laufen. "Wir haben noch keine Tatverdächtigen ermittelt", sagte Polizeisprecher Michael Gassen am Montag auf Anfrage von rbb|24. Es gebe aber auch noch einige Zeugen, die angehört werden müssten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge lösten sich in der Nacht mehrere Personen aus einer Gruppe Randalierer. Zuerst zerstörten sie mit Pyrotechnik ein Fenster des Ladens - anschließend warfen sie Feuerwerkskörper durch das Loch in der Scheibe in den Verkaufsraum. Die Polizei geht also von Brandstiftung aus.