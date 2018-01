Sie verstecken sich in verrosteten Rohren und sitzen in noch so kleinen Ritzen: Eine frühere Brauerei in Frankfurt (Oder) ist ein beliebtes Winterquartier für Fledermäuse in Brandenburg. Für das Große Mausohr, die größte der deutschlandweit vorkommenden 23 Arten, gilt die alte Brauerei mit ihren frostfreien Räumen als bundesweit wichtigstes Quartier zum Überwintern.

Am Freitag haben die nachtaktiven Tiere wieder viel Aufmerksamkeit bekommen: Mit Taschenlampen und Leitern ausgestattet zählten rund 15 Naturschützer im Kellergewölbe Fledermaus für Fledermaus. Mit Spiegeln versuchten sie jedes Versteck in dem alten Gemäuer ausfindig zu machen.