Der, der nimmer lacht Hannover Dienstag, 30.01.2018 | 14:55 Uhr

Das ist ja widerlich, was Sie hier von sich geben: "Na ja, immerhin waren die Tiere von den Tätern zum Verzehr vorgesehen". Es geschah in einem Streichelzoo, da ist nichts und niemand zum Verzehr vorgesehen. Und der perverse Schlächter hat das Tier entführt und in einem nahen Park getötet und fachmännisch zerlegt. Darf man das als Fleisch-Esser so machen oder was sollen ihre dürftigen Rechtfertigungsgründe? Sehen Sie in dem Täter den edlen Waidmann oder den rechtschaffenen Schlachter, der seine Familie versorgen will? Darf man sich einfach so bedienen an Tieren? Ich finde: NEIN. Ich haue Ihnen ja auch keine rein und klaue Ihnen die Jacke mit der Begründung: Na ja, immerhin ist die Jacke zum Anziehen vorgesehen.