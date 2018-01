Gleise, Weichen, Stromschienen, Bahnsteige und Aufzüge - die Bahn will am kommenden Wochenende die Anlagen im Nord-Süd-Tunnel warten. Der S-Bahn-Verkehr durch den Tunnel wird darum von Freitagabend bis Montagmorgen unterbrochen.

Der Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn ist am Wochenende wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt.



Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, fahren keine Züge, wie die S-Bahn am Mittwoch mitteilte. Je nach Verbindung führen die Züge dann am Montagmorgen ab vier Uhr wieder pünktlich zum Start in den Berufsverkehr.



Betroffen sind die Linien S1, S2, S25 und S26 zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Schöneberg beziehungsweise Südkreuz/Yorckstraße.



Gleisbauer, Techniker und Reinigungskräfte nutzen die Zeit, um Gleise, Weichen, Stromschienen, Bahnsteige und Aufzüge zu warten.



Ersatzweise fahren Busse. Die Deutsche Bahn empfiehlt allerdings, während der Sperrung alternative Routen zu wählen. Beim Ersatzverkehr müsse mit erheblich längeren Fahrzeiten gerechnet werden.