Bernd39 Schönwalde Dienstag, 23.01.2018 | 17:48 Uhr

Was soll diese Volksverdummumg?

Diesen Unsinn kann man vieleicht US-Touristen ezählen, damit diese erschaudern. Aber bitte keinen aus San Diego!

Das sind ca 100 Jahre alte Werksmauern, die evtl. in der ersten Phase als bereits vorhandene Sperre, wie eine x-belibige Hofmauer, verwendet wurde. Auch, das für einen ostdeutschen Sender (RBB), genau so peinlich. Es gab keine Sicherungsanlagen, die unter Strom standen. Zumindest nicht, wenn man 12 Volt Gleichstrom, also die Spannung einer Autobatterie, nicht als "Strom" bezeichnen will.

Setzt man allerding solche Schauermärchen in einen größeren historischen Rahmen, ergibt alles wieder einen Sinn, auch Unsinn!

Wenn z.B. Aufnahmen mit Stalin, Rosevelt und Churchill gezeigt werden, mit dem Hinweis, Churchill und Rosevelt bereiteten die Befreiung Europas vom Faschismus vor. Kann jeder selbst einordnen.