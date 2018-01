Leiter der JVA-Werkstatt gerät in den Fokus

Einer der vier Ausbrecher - die mittlerweile alle wieder einsitzen - soll ihn belastet haben, berichten mehrere Zeitungen am Montag, zunächst die B.Z. . Demnach habe der Werkstattleiter die Tür zum Heizungsraum offen gelassen, weil die Gefangenen angeboten hatten, während seines Urlaubs dort die Reinigung zu übernehmen.

Neun Gefangene flüchteten binnen fünf Tagen aus der JVA Plötzensee - am Mittwoch musste Justizsenator Behrendt dazu Stellung beziehen. Er sicherte eine schnelle Aufklärung zu, doch nicht nur Fragen der Opposition blieben offen - auch seine eigenen.

Am vergangenen Wochenende war der vierte und letzte der Ausbrecher festgenommen worden - nach Polizeiangaben bei einem Taschendiebstahl in Friedrichshain. Die übrigen drei entflohenen Strafgefangenen hatten sich bereits in den Tagen zuvor freiwillig gestellt.

Justizsenator Behrendt hatte sich daraufhin erleichtert gezeigt, dass alle Strafgefangenen, die aus dem geschlossenen Vollzug ausbrachen, wieder zurück sind. Und versprach, die näheren Umstände der Flucht würden aufgeklärt.

Behrendt war nach den Vorkommnissen in Plötzensee stark in die Kritik geraten, Rücktrittsforderungen jedoch zurückgewiesen. Er hatte eine Untersuchungskommission angekündigt, die die Fälle untersuchen soll. Zudem sollen die Sicherheitsvorkehrungen in Plötzensee verstärkt werden.