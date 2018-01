UweKüßner Berlin-Neukölln Dienstag, 09.01.2018 | 20:51 Uhr

Nun wird organisiserte Kriminalität mit Piktogrammen bekämpft. Man könnte sagen: Hütchen ab! Da hat wohl einer gedacht, es merkt keiner. Die Piktogramme kommen später, wenn feststeht, wie die gegendert werden können. Erinnert fatal an Herrn Behrenndt, der sich auch mehr Sorgen um soche Dinge als um seine Sträflinge macht.

Wahrhaft eine starke Touristenwerbung.

Wer weiss, wie schwer die Beweisführung in sochen Fällen ist, der kann wegen der nun offensichtlich verschenkten Fachkenntnisse nur heulen.

Wie schrieb Kandt in seiner Weihnachtsbotschaft: "IImmer wenn ich denke, dass wir eine Hürde überwunden haben, gibt es die nächste Herausforderung oder gar den nächsten „Skandal“ – in der Regel bis aufs Letzte medial ausgeschlachtet."

Ich will hoffen, dass das ausgeschlachtet wird. Ansonsten: Berliner, näht eure Taschen zu.