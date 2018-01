Ungewöhnlicher Fund der Berliner Polizei: Vor einer Filiale eines Tierfutter-Discounters in Spandau haben Beamte am Freitag zwei Würgeschlangen in einer Box aus Styropor entdeckt. Alarmierte Kollegen brachten die Tiere in eine nahegelegene Wache, wie die Behörde mitteilte. Vermutlich handele es sich um Pythons, sagte ein Sprecher. Nach einem Facebook-Post der Behörde zu urteilen, sorgten die Tiere für ein gewisses Aufsehen in den Diensträumen.