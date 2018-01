In Schwedt (Uckermark) ist es am Samstagmittag zu einer Verfolgungsjagd gekommen, bei der zwischenzeitlich auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Zuvor hatte sich der Fahrer eines BMWs mit Hamburger Kennzeichen einer Polizeikontrolle entzogen und war mit hoher Geschwindkeit durch das Stadtgebiet gerast, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zwischenzeitlich war es der Polizei gelungen, das Fahrzeug zu stoppen. Allerdings gab der Fahrer dann wieder Gas, rammte ein parkendes Fahrzeug und setzte seine Flucht fort. Anschließend kam es für etwa 30 Kilometer zu einer Verfolgungsjagd entlang der deutsch-polnischen Grenze bis nach Mescherin. Dort überquerte der Autofahrer die Grenze nach Polen. Bundespolizisten hatten den BMW bis zur Grenze verfolgt. "Hier verlor sich die Spur", hieß es in der Mitteilung.



Die Polizei vermutet, dass der BMW gestohlen war. Die Überprüfung der Nummerschilder ergab, dass es sich dabei um sogenannte Doubletten, also Fälschungen, handelte. Das Fahrzeug mit den echten Nummernschildern stand unterdessen in Hamburg. An dem gerammten Fahrzeug in Schwedt entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.