Nach mutmaßlicher Bedrohung mit Waffe - Berliner Polizeischüler von der Ausbildung ausgeschlossen

18.01.18 | 17:29 Uhr

Ein 18-jähriger Schüler der Berliner Polizeiakademie soll einen 19-Jährigen mit einem Gegenstand bedroht haben, der wie eine Pistole aussah. Er wurde von der Ausbildung ausgeschlossen. Gegen die Akademie wurden bereits vor Monaten Vorwürfe laut.

Ein Berliner Polizeischüler ist mit sofortiger Wirkung von der Ausbildung ausgeschlossen worden. Der 18-Jährige soll am Mittwoch in Falkensee einen 19-Jährigen mit einer Pistole beziehungsweise einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben, wie Polizeisprecher Michael Gassen dem rbb sagte. Man könne ausschließen, dass es sich um eine Dienstwaffe gehandelt habe. Was für ein Gegenstand es war, müsse jetzt in den Ermittlungen geklärt werden. Der Vorfall habe sich vor einer Schule im brandenburgischen Falkensee (Havelland) ereignet, hieß es von der Polizei.

Bereits zuvor Vorwürfe gegen Akademie

Unabhängiger Experte soll aufklären

Nach wochenlangen Debatten um vermutete Fehlentwicklungen an der Akademie soll nun ein unabhängiger Experte die Lage unter die Lupe nehmen. Nach rbb-Informationen soll die Aufgabe Josef Strobl übernehmen, langjähriger Abteilungs-Leiter für Polizeiliches Management an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern. Bei der Auseinandersetzung in Falkensee verhinderte eine 14-Jährige laut Angaben eine weitere Eskalation. Sie soll auf den Polizeianwärter eingeredet haben, so dass der 18-Jährige den Gegenstand wieder eingesteckt und sich entfernt haben soll. Die Ermittlungen zu dem Vorfall führt demnach die Polizeiinspektion Havelland.

