Die Potsdamer Mordkommission ermittelt gegen einen 28-Jährigen wegen versuchten Tötungsdelikts.

Der Mann hatte bereits am Donnerstag in der Großbeerenstraße in Babelsberg versucht, einen Nachbarn zu töten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er soll zunächst mit einer Softairwaffe um sich geschossen und Fenster zerstört haben, woraufhin ihn ein 35-jähriger Nachbar aus dem betroffenen Wohnhaus auf der Straße zur Rede stellte. Diesen soll der jüngere Mann dann mit einer Machete auf den Kopf geschlagen haben.