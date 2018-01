Prozessauftakt in Berlin

Im Prozess zu einem Angriff auf Rettungskräfte hat der Angeklagte die Vorwürfe grundsätzlich bestätigt. Der Mann hatte mit einem schweren Rucksack geworfen und Drohungen ausgesprochen. Auch einer der Sanitäter sagte am Donnerstag aus.

Am Donnerstag hat vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen einen 31-Jährigen begonnen, der Ende 2016 Rettungskräfte während eines Einsatz in Berlin-Neukölln attackiert und beleidigt haben soll. Der Angeklagte räumte zu Prozessbeginn Fehlverhalten ein. Er sei wütend gewesen und habe "Dinge gesagt, die nicht in Ordnung sind", erklärte der Mann. Zudem gab er zu einen 15 bis 20 Kilogramm schweren Einsatzrucksack nach den Helfern - einem Rettungsassistenten und einem Notfallsanitäter - geworfen zu haben. Er habe die Männer aber nicht treffen wollen.