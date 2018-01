13 Jahre lang war Anja D. (44) Patientin beim angeklagten Arzt für Innere Medizin. Seit ihrer Jugend hatte sie unter einer chronischen Krankheit gelitten, die stark ihr Privatleben beeinflusste. Laut Ermittlern gingen wegen ihres Leidens zwei Beziehungen in die Brüche und D. vereinsamte im Laufe ihres Lebens zusehends, als alle Heilungsversuche scheiterten. "Fünf Suizidversuche in 30 Jahren, da kann ich meine Hilfe nicht verweigern", sagt ihr angeklagter Hausarzt. Dennoch wirft ihm genau das die Staatsanwaltschaft vor.

Gegen Dr. Christoph T. wird im größten Gerichtssaal des Landgerichts Berlin verhandelt. Der grauhaarige schmale Mann kommt mit seinen beiden Verteidigern erhobenen Hauptes in den Verhandlungssaal. Die Fernsehteams und Fotografen sollen bitte sein Gesicht bei der Veröffentlichung der Bilder nicht unkenntlich machen: Er stehe dazu, seiner Patientin bei der Erfüllung ihres Todeswunsches beigestanden zu haben, sagt er im Interview. "Ich bin überzeugt, mich in ethisch und rechtlicher Hinsicht als Arzt richtig verhalten zu haben", betont Dr. Christoph T. gegenüber dem rbb.

In den folgenden drei Tagen war der Angeklagte insgesamt noch achtmal in der Wohnung der Patientin und stellte ihren Totenschein dann am Morgen des 19. Februar aus. Er attestierte eine "natürliche Todesursache". Das fiel im Krematorium in Hennigsdorf bei der gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Leichenschau auf. Die Kripo ermittelte und die Berliner Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Das Landgericht hatte allerdings den Vorwurf der "Tötung auf Verlangen" durch den Arzt als nicht haltbar angesehen und die Anklage nicht zugelassen. Erst durch die Beschwerde der Staatsanwaltschaft beschloss das Kammergericht die Eröffnung des Verfahrens gegen Dr. Christoph T.

Christoph T. war aber laut Staatsanwaltschaft nicht nur von seiner Patientin dazu bestimmt worden, sie beim Sterben zu unterstützen. Nachdem Anja D. ein Mittel gegen Erbrechen gespritzt worden war und sie am 16. Februar 2013 bis zu 150 Tabletten des Schlafmittels eingenommen hatte, soll sie ihrem angeklagten Hausarzt das mit einer SMS mitgeteilt haben. Wenige Stunden später soll T. mit dem ihm überlassenen Schlüssel in die Wohnung D.s gekommen sein und sie "tief komatös" in ihrem Bett vorgefunden haben. Auf dem Nachttisch lagen leere Tablettenschachteln und ein Abschiedsbrief.

Seine Patientin sei schwer, unheilbar erkrankt gewesen und keine Therapie habe gefruchtet, argumentiert T. gegen die Staatsanwaltschaft. Anja D. habe ihm mitgeteilt sterben zu wollen und sei in allergrößter Not gewesen. Wenn er ihr nicht die Rezepte für ein starkes Schlafmittel ausgestellt hätte, wäre die Patientin entschlossen gewesen, sich unter die S-Bahn zu werfen, was sie auch angedroht habe.

"Es gibt im Jahr in Deutschland 800 Schienen-Suizide", so der angeklagte Arzt gegenüber dem rbb, " jeder Zugführer erlebt statistisch zwei- bis dreimal in seinem Berufsleben so ein Ereignis. Das ist kein schöner Tod! Einen Patienten in einer solchen Situation allein zu lassen, halte ich für moralisch und ethisch unvertretbar!" Deshalb habe er seine Hilfe angeboten. Außerdem sei es strafbar, einen Menschen gegen seinen Willen zwangszubehandeln, so Verteidiger Dieter Graefe. Nach Artikel 2 des Grundgesetzes wäre es verfassungswidrig und ein Eingriff in fundamentale Persönlichkeitsrechte gewesen. "Aus diesem Grund hatte ich keine Rettungsmaßnahmen eingeleitet", ergänzt T.