Hauptstraße teilweise gesperrt - Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Lkw in Berlin-Schöneberg

23.01.18 | 08:06 Uhr

Berlin hat einen ersten tödlichen Radunfall in diesem Jahr zu verzeichnen: Am frühen Morgen ist eine Radfahrerin ums Leben gekommen. An dem Unfall war ein Lkw beteiligt. Die Hauptstraße in Schöneberg war nach dem Unfall zum Teil gesperrt.



Bei einem Unfall in Berlin-Schöneberg ist am Dienstagmorgen eine 53-jährige Radfahrerin gestorben. Die Frau wurde am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr von einem Laster, der nach rechts abbog, angefahren. Der Lkw-Fahrer kam von der Kolonnenstraße und wollte in die Hauptstraße fahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Im morgendlichen Berufsverkehr war das Gebiet um die Kreuzung wegen der Beweisaufnahme durch die Polizei gesperrt. Betroffen war auch der Busverkehr.





Bereits am Freitag ereignete sich ein ähnlicher Unfall | Bild: imago/Stefan Zeitz

Nach dem Unfall bleibt die Hauptstraße in Schöneberg zwischen Kaiser-Wilhelm-Platz und Helmstraße Richtung Kleistpark gesperrt. Die Sperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Auch der Busverkehr ist davon betroffen. Der Unfall ist der erste Radunfall mit tödlichem Ausgang in diesem Jahr, bestätigte ein Sprecher des ADFC dem rbb. Der Fahrradclub bereitet bereits eine Mahnwache vor. Voraussichtlich findet diese am kommenden Freitag statt. Außerdem soll am Unfallort ein sogenanntes Geisterrad aufgestellt werden, dass an die tote Radfahrerin erinnern soll.



Erst im Dezember ähnlicher tödlicher Unfall

Immer wieder kommt es zu folgenschweren Unfällen mit Radfahrern unter Beteiligung von Lkw. Erst am vergangenen Freitag war eine Radfahrerin in Berlin-Wilmersdorf schwer verletzt worden als sie von einem abbiegenden Laster überrollt wurde. Zwei weitere solcher Unfälle ereigneten sich am 1. Dezember vergangenen Jahres: Eine 77 Jahre alte Radfahrerin starb in Spandau, weil sie von einem abbiegenden Lastwagen überfahren wurde. Ein ebenfalls 77 Jahre alter Mann wurde bei einem ähnlichen Unfall mit einem abbiegenden Lastwagen in Kreuzberg schwer verletzt.



2017 kamen nach einer vorläufigen Statistik 34 Menschen im Berliner Straßenverkehr ums Leben. Kürzlich starb noch eine Frau an den Folgen eines Unfalls aus dem vergangenen Jahr, sie wird den Verkehrstoten noch zugerechnet. Unter den Opfern waren 13 Fußgänger und 9 Radfahrer.



