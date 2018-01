Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ist in der Nacht zum Samstag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 43-jähriger Autofahrer mit dem BMW eines Carsharing-Unternehmens auf der Anklamer Straße unterwegs. Bei dem Wagen handelte es sich den Angaben zufolge um ein Elektroauto.



Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der Autofahrer bei grüner Ampel die Kreuzung an der Brunnenstraße, als ein 44 Jahre alter Radfahrer offenbar bei Rot von der Brunnenstraße aus auf die Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer am Kopf verletzt wurde. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die "B.Z." berichtet, schwebt er in Lebensgefahr.

Die Kreuzung musste während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme etwa drei Stunden lang gesperrt bleiben. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden das Fahrrad und der BMW sichergestellt.