So könnten die Straßen für Radfahrer sicherer werden

Zwei Tage, zwei getötete Radfahrerinnen in Berlin und Brandenburg. Beide wurden von abbiegenden Lkw überrollt. Dabei haben Verkehrsexperten viele Ideen entwickelt, um solche Unfälle zu verhindern. Von Friederike Steinberg

Wie lassen sich Radfahrer besser im Straßenverkehr schützen? Tödliche Fahrradunfälle in Berlin und Brandenburg fachen derzeit die Debatte neu an. In Schöneberg hatte am Dienstag ein Lastwagen eine 52-jährige Radfahrerin beim Abbiegen erfasst - eine wiederkehrende Situation bei Unfällen, die für Radfahrer häufig tödlich endet. Nur einen Tag später starb eine Zehnjährige in Brandenburg an der Havel, als ein abbiegender Laster sie erfasste.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) kündigte inzwischen als erste Maßnahme an, der Fahrradweg in Schöneberg am Unfallort solle farblich markiert werden. Doch es gibt noch mehr Vorschläge, wie Radfahrer besser vor Autos geschützt werden können. Eine Übersicht.