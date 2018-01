Eine 22 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Lastwagen-Unfall in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Frau wurde am Freitagmorgen von einem abbiegenden Laster überrollt, wie die Polizei mitteilte. Sie geriet unter die Vorderachse und wurde schwer am Rumpf und an den Beinen verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Laut "Tagesspiegel" sei die Frau unter die Vorderachse des Lkw geraten und etwa 30 Meter mitgeschleift worden.



Der 54-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Wie es zu dem Unfall beim Rechtsabbiegen kam, wird noch untersucht. Der Bereich um die Kreuzung zwischen Bundesallee und Hohenzollerndamm wurde abgesperrt. Hier staute sich der Verkehr.