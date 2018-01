In Berlin-Neukölln ist ein mutmaßlicher Räuber festgenommen worden. Nach Polizeiangaben vom Samstag hatte er am Freitag versucht, ein Geschäft am Britzer Damm zu überfallen. Er zwang eine der Angestellten, die Kasse zu öffnen und Bargeld herauszugeben.

Die andere Mitarbeiterin war zuvor aus dem Laden gerannt und hatte die Polizei alarmiert. Der polizeibekannte Intensivtäter wurde festgenommen und dem Raubkommissariat überstellt.