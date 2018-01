Nach dem Fund zweier Leichen in einer brennenden Wohnung in Rathenow (Havelland) werten die Ermittler weitere Spuren aus. Ein Brandursachenermittler sei am Montag noch einmal im Haus gewesen, sagte Polizeisprecher Heiko Schmidt rbb|24 am Dienstag. Von ihm erhoffe man sich jetzt weitere Erkenntnisse über den Tathergang.