Bild: imago/photothek

Drei Verdächtige verhaftet - Razzien gegen mutmaßliche Schleuserbande auch in Berlin

31.01.18 | 10:50 Uhr

Rund 200 Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen Räume in vier Bundesländern durchsucht - auch in Berlin. Die Razzien richten sich gegen einen mutmaßlichen Schleuserring, der mindestens 160 Menschen in Lkw ins Land gebracht haben soll.



Die Bundespolizei ist auch in Berlin am Mittwochmorgen mit einer Großrazzia gegen einen mutmaßlichen Schleuserring vorgegangen. Die Gruppe soll Menschen illegal mit Lastwagen nach Deutschland gebracht haben. Auch in Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gab es nach Polizeiangaben Durchsuchungen. Bei den Razzien am Mittwoch seien 200 Beamte im Einsatz gewesen, sagte der Sprecher der Bundespolizei, Christian Meinhold, dem rbb - "mit allen Spezialkräften, die die Bundespolizei aufzubieten hat". Insgesamt seien in den vier Bundesländern sieben Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden, so Meinhold. Es seien bereits drei Haftbefehle vollstreckt worden. In Berlin wurden zwei Verdächtige festgenommen, ein weiterer Mann im sächsischen Bad Muskau. Nach rbb-Informationen gab es Durchsuchungen auch in Berlin-Neukölln.



Mindestens 160 Menschen eingeschleust

Die Schleuser sollen auf dem Landweg Menschen nach Deutschland gebracht haben. Dabei wurden die Menschen der Polizei zufolge unter Lebensgefahr auf Lkw-Ladeflächen transportiert, teilweise zwischen Paletten. Die Täter hätten bewusst in Kauf genommen, dass das Leben der Geschleusten in Gefahr geriet, sagte Meinhold. "Aufgrund der laufenden Ermittlungen können wir die Einschleusung von ungefähr 160 Migranten nachweisen. Wir hoffen aber, im Laufe der Vernehmungen und Ermittlungen noch weitere Hinweise zu bekommen."

Weitere Festnahmen bei zweiter Großrazzia

Wie das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mitteilte, wurde am Mittwoch noch eine zweite Großrazzia durchgeführt. Dieser Einsatz richtete sich gegen eine Schleusergruppe, die vorwiegend syrische Geflüchtete mit gefälschten Ausweisen per Flugzeug aus Griechenland nach Deutschland gebracht haben soll. Knapp 70 Beamte durchsuchten nach Angaben des Bundespolizeipräsidiums fünf Wohnungen unter anderem in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Zugleich gab es Razzien in Griechenland. In Deutschland und Griechenland sei je ein Verdächtiger festgenommen worden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) lobte die Arbeit der Ermittler in beiden Fällen. Menschen zu schleusen sei "eine international verflochtene, hoch komplexe und besonders menschenverachtende Form der Kriminalität".



Sendung: Inforadio, 31.01.2018, 11.00 Uhr