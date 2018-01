Hochwasserwarnung in Brandenburg

Demnach galt am Donnerstagmorgen für den Abschnitt der Stepenitz in Meyenburg (Pegel Meyenburg) Alarmstufe I, ebenso für den Abschnitt der Dömnitz unterhalb Pritzwalk. Für den Abschnitt der Stepenitz von der Dömnitzmündung bis einschließlich Perleberg (Pegel Wolfshagen) bestand Alarmstufe II.

Die Experten rechnen zudem damit, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist: "Die Wasserstände an den Hochwassermeldepegeln Wolfshagen und Pritzwalk im Gebiet der Stepenitz steigen weiter an", hieß es. Zwar würden die Niederschläge nachlassen, das wirke sich aber nicht gleich auf die Pegel aus.

Wie Meteorologe Sebastian Kugel von der Meteogroup am Donnerstagmorgen rbb|24 sagte, soll es am Donnerstag noch weitere Niederschläge geben. Im Nordwesten Brandenburgs könnten noch 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. "Dann wird sich das Ganze abschwächen", so Kugel. Zum Wochenende hin setzt sich demnach Hochdruckeinfluss durch, es wird kälter und auch die Niederschläge lassen nach.