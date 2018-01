Zugverkehr in Brandenburg läuft wieder normal

Nach dem Orkantief "Friederike" hat sich der Bahnverkehr in Brandenburg wieder normalisiert. Auch auf der Linie RB49 fahren zwischen Falkenberg und Elsterwerda-Biehla nun wieder Züge. Am Samstagvormittag war der Verkehr dort noch unterbrochen - ein Baum war wegen des Sturms in der Oberleitung hängen geblieben.



Auf der Strecke zwischen Jüterbog und Falkenberg/Elster fahren seit Samstagmorgen wieder Züge der Linie RE3. Auch der Zugverkehr auf den Linien RE5 und RE7 wurde inzwischen wieder aufgenommen.