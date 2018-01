Ab Donnerstag halten wieder Regional- und Fernzüge am Zoo

Nach Feuer an Silvester

Mit Betriebsbeginn am Donnerstag sollen am Berliner Bahnhof Zoo wieder Regionalzüge und Fernbahnen halten. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Alle Umstiege zwischen S-Bahn, Regional-Express- und Regionalbahnen sowie einigen Fernverkehrszügen seien mit Betriebsbeginn am Donnerstag wieder möglich. Der Halt der Züge in Berlin-Charlottenburg entfalle.

Bahn arbeitet an "Provisorium" am Bahnhof Zoo

Vorausgegangen war ein Brand in einem Technikraum im Bahnhof Zoo am Silvestertag, der große Schäden anrichtete. Verschiedene Kabel für die Stromversorgung der Regional- und Fernverkehrsbahnsteige sowie die Zuganzeiger und die Lautsprecheranlage wurden laut Bahn in Mitleidenschaft gezogen.

Ab Donnerstag will man nun die sicherheitsrelevanten Anlagen durch eine Übergangslösung in Betrieb nehmen. Dieses Provisorium sei mit "Abnahmeprüfern" abgestimmt. Für die endgültige Lösung seien weitere Planungen und umfangreiche Kabelarbeiten im Bahnhof Zoo nötig, was mehrere Monate dauern werde, hieß es.