Fundbüro der BVG - Regenschirme, Meerschweinchen und Beinprothesen

20.01.18 | 13:59 Uhr

Für vergessliche Passagiere hat die BVG ein Fundbüro eingerichtet. Neben Regenschirmen, Portemonnaies und Turnbeuteln, finden sich dort auch skurrile Dinge wie Arm- und Beinprothesen. Von Sabrina Wendling

Agnese Stadsholte kennt das BVG-Fundbüro in der Potsdamer Straße, Ecke Pallasstraße viel besser als ihr lieb ist. Ihre drei Kinder sind Wiederholungstäter im Vergessen, dieses Mal geht es um einen Kinder-Turnbeutel. "Die Vorgangsnummer ist 1801492, der Beutel muss heute reingekommen sein." Routiniert gelassen wartet Agnese Stadsholte vor dem Tresen in dem kleinen, schmucklosen Büro. Es wurde zwar ein Turnbeutel in genau dem Bus gefunden, mit dem ihr Sohn immer fährt. Aber dummerweise ist der grau - und Agnese Stadsholte sucht einen dunkelblauen. Sie zuckt nur mit den Schultern, sie kennt das und fragt dann in ein paar Tagen nochmal nach.

Hinter dem Tresen steht zusammen mit zwei Kollegen Dorothea Fiedler. Sie arbeitet erst seit ein paar Monaten im Fundbüro der BVG, aber sie kennt die Leute schon: "Manche Eltern kommen einmal pro Woche hierher, weil ihr Kind etwas vergessen hat. Da fragt man dann schon mal nach 'Ach, was hat er denn dieses Mal verloren'?"

Kinder vergessen am meisten in Bahn und Bus

Kinder gehören hier zur verlässlichsten Klientel unter den Vergesslichen. Insgesamt wächst die Zahl der Fundstücke bei der BVG von Jahr zu Jahr, sie sind ein Nebenprodukt der wachsenden Stadt. 68.000 Dinge landeten allein im vergangenen Jahr im Fundbüro. Und Turnbeutel sind ganz weit oben auf der Hitliste - in der kalten Jahreszeit gefolgt von Mützen, Handschuhen und Schirmen. Ein Dauerbrenner sind auch Geldbeutel und EC-Karten, die jemand aus Versehen im Ticket-Automaten zurückgelassen hat. Im Fundbüro führt Marko Pflug durch den großen, dunklen Lagerraum mit vollgestopften Regalen und dutzenden übereinander gestapelten grauen Kisten im Hinterhof des Gebäudes. Zwischen gebündelten Gehhilfen und einem ziemlich hässlichen Schaukel-Tiger plaudert er aus dem Nähkästchen der Skurrilitäten-Sammlung. "Wir hatten schon Glasaugen, Zahnprothesen, Arm- und Beinprothesen, aber auch eine Couchgarnitur und Elektroherde. Außerdem hatten wir hier schon Meerschweinchen, Fische und Kanarienvögel. Katze oder Hund habe ich noch nicht gehört."

Tiere werden gleich weitergereicht

Alles, was Flossen, Federn oder Fell hat, kommt gleich weiter ins Tierheim und wird nicht eingelagert. Ungefähr ein Drittel der Dinge, die im Fundbüro landen, finden den Weg zurück zu ihren Eigentümern. Der viel größere Teil bleibt für genau sechs Wochen liegen. Danach wird alles, was noch neu aussieht, versteigert. Der Erlös geht dann an die BVG bzw. das Fundbüro. Was nicht mehr neu, aber in Ordnung ist, bekommt das Deutsche Rote Kreuz. Im Moment sind das 50 prall gefüllte Kisten. Die meisten Fundstücke sammeln die BVG-Fahrer ein. Eher selten kommen die Finder selbst im Büro der BVG vorbei. Müssen sie auch gar nicht, sagt Marko Pflug. Am besten gleich direkt am Fundort abgeben. "Beim Fahrer, beim Bahnhofspersonal oder, wenn niemand zu sehen ist, über die Notrufsäule am Bahnsteig den Bahnhofsmanager informieren. Oder man wartet auf den nächsten Zug und übergibt das Fundstück an den Fahrer."

"In Pakistan haben wir sowas nicht"

Vorn am Tresen hofft Syed Fahad Alisaha, dass jemand seinen Geldbeutel beim Fahrer abgegeben hat. Ihm fällt ein Stein vom Herzen, als er erfährt: Ja, das Portemonnaie liegt hier. Für den jungen Flüchtling ist das Fundbüro eine ziemlich erstaunliche Sache. "In Pakistan haben wir so was nicht. Wenn man was verloren hat, ist es verloren." Auch die 400 Euro aus seinem Geldbeutel sind nicht mehr da. Das ist meistens so, sagen die Mitarbeiter. Aber Syed Fahad Alisha freut sich trotzdem riesig, denn immerhin hat er seine Papiere jetzt wieder. Bevor er mit breitem Grinsen das Fundbüro verlässt, muss er noch 2,50 Euro Gebühr bezahlen. Für das Aufbewahren von Elektrogeräten oder Fahrrädern sind maximal sieben Euro fällig. Auch damit finanziert die BVG einen Teil des Fundbüros.

Detektivarbeit ist gefragt

Die Suche nach dem verlorenen Gegenstand geht aber nicht immer so schnell wie bei Syed Fahad Alisha. Manchmal müssen die Mitarbeiter erst kleine Rätsel lösen, erzählt Dorothea Fiedler. "Wir fragen dann wie Sherlock Holmes die Leute erst mal: Wie sieht das Vermisste aus, wann wurde es verloren, wo genau? Das ist ein Frage- und Antwortspiel." Meistens lohnt sich die Detektivarbeit auch. Einfacher wird es, wenn man vorher schon in der Online-Datenbank des BVG-Fundbüros sucht. Dort sind die Fundstücke ziemlich detailliert beschrieben. Die Mitarbeiter freuen sich aber auch, wenn sich jemand die Mühe macht, ihnen einen Brief zu schreiben. Das sind meistens Kinder, sagt Mitarbeiter Marko Pflug, die ihre Sachen schmerzlich vermissen. Auch Bastian Eßinger hofft auf ein Happy End. Seit einigen Tagen schon vermisst er seinen Geldbeutel. Und ist sehr erleichtert, dass das Portemonnaie im Fundbüro der BVG auf ihn wartet - sogar mit den knapp acht Euro, die ursprünglich darin waren. "Das sind die Helden des Alltags hier, würde ich sagen." Vor der Tür hält Bastian Eßinger noch einmal inne und checkt, ob er auch wirklich nichts vergessen hat. Denn auch das kommt vor im Fundbüro: Da geht jemand leichten Herzens mit seinem Geldbeutel raus, lässt aber drinnen seinen Schlüssel liegen. Die Mitarbeiter des Fundbüros wundert das nicht. Sie wundern sich inzwischen über gar nichts mehr.