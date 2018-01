Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer hat mit seinem geistesgegenwärtigen Handeln auf der Berliner Stadtautobahn offenbar einen schweren Unfall verhindert. Nach einer Mitteilung der Berliner Polizei entdeckte der 38-Jährige bei seiner Fahrt auf der A100 vor ihm einen schlingernden Opel, der mehrfach die Bande berührte.

Der Mercedes-Fahrer habe geistesgegenwärtig den Opel überholt, sich vor ihn gesetzt und so das Auto zum Stehen gebracht, berichtete die Berliner Polizei. Als der Mann dann die Tür des Opels öffnete, habe er den Fahrer leblos am Steuer vorgefunden. Gemeinsam mit vier weiteren Rettern habe der Mann dann den 59-Jährigen geborgen und reanimiert. Er hatte offenbar einen Herzinfarkt erlitten.

Ein Rettungswagen hätte den Mann dann in ein Krankenhaus gebracht, schrieb die Berliner Polizei am Donnerstag auf ihrem Twitter-Account und bedankte sich in dem Tweet bei dem aufmerksamen Autofahrer mit den Worten "#Danke an den Schutzengel".