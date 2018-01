Für Schwerkranke ist ein Spenderorgan meist die letzte Hoffnung. Das wissen die meisten, trotzdem sinkt die Zahl der Organspender in Deutschland weiter. Die Zahl der gespendeten Organe lag in Brandenburg zuletzt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Zahl der Organspender in Brandenburg hat sich nahezu halbiert. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) waren 2017 in Brandenburg 18 Organspender registriert. Das heißt, es gab lediglich 18 Fälle, in denen Verstorbenen aus Brandenburg Organe zur Spende entnommen werden konnten, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Mit dieser Entwicklung liegt Brandenburg im bundesweiten Trend: Denn deutschlandweit ging die Zahl der Organspender im Vergleich zu 2016 zurück - um 60 Personen auf knapp 800. Zuletzt gab es derart wenige Organspender vor 20 Jahren, teilte die DSO mit. Die Stiftung bemängelt, dass bei Therapieentscheidungen am Lebensende die Organspende teilweise nicht in Betracht gezogen werde.

"Jedes Spenderorgan - ob Niere, Herz, Lunge oder Leber - bedeutet für einen schwer kranken Patienten auf der Warteliste eine neue Lebenschance", erklärte der medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel. Er spricht angesichts der rückgängigen Zahlen von einer "dramatischen Entwicklung".

Die Gründe sieht Rahmel weniger in der mangelnden Bereitschaft der Bevölkerung. Er wünscht sich Verbesserungen in der Organisation der rund 1.250 Kliniken in Deutschland, die zum Organspende-System gehören. So habe zum Beispiel Bayern 2017 Transplantationsbeauftragte erstmals für ihre Aufgabe freigestellt. Die Organspenderzahlen in Bayern seien 2017 um 18 Prozent gestiegen - der höchste Wert unter allen Bundesländern.

Trotz sinkender Zahlen sei Deutschland allerdings aufgrund seiner hohen Bevölkerungszahl immer noch ein Land, das in absoluten Zahlen mehr Organe als andere Länder zum Organspende-Verbund beisteuere, so Rahmel.