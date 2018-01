Erste S-Bahnwache am Bahnhof Gesundbrunnen eröffnet

Auch auf vier anderen großen Umsteigebahnhöfen sind S-Bahn-Wachen geplant. Sie sollen in den kommenden Wochen auf den Bahnhöfen Westkreuz, Ostkreuz, Schöneberg und Friedrichstraße eröffnet werden.

Die Berliner S-Bahn hat am Montag am Bahnhof Gesundbrunnen eine erste neue Wache für ihr Sicherheitspersonal vorgestellt. Sie soll für mehr Sicherheit auf dem Bahnhof sorgen. Die Wache ist rund um die Uhr besetzt, mindestens eine Zweierstreife soll stets im Einsatz sein.

Die S-Bahn-Wachen sollen Ansprechpartner in Sachen Service und Sicherheit sein, wie das Unternehmen mitteilte. im Bahnhof Gesundbrunnen befinde sich die Wache in der Verteilerebene oberhalb der Bahnsteige.

Auch in den Zügen sollten mehr Sicherheitskräfte präsent sein, hieß es. "Mit dem neuen Einsatzkonzept finden etwa doppelt so viele Begleitfahrten statt, schwerpunktmäßig abends und nachts", kündigte die S-Bahn an. Statt wie bislang 250 Sicherheitskräfte pro Tag sind demnach bis zu 340 im Einsatz.

Früher saß in fast jeden S-Bahnhof ein Zugabfertiger. Um Geld zu sparen, wurde das Personal aber nach und nach abgezogen. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ersetzten jahrelang die Mitarbeiter auf den Bahnhöfen durch Kameras. Erst in den vergangenen Jahren gab es nach vielen Klagen wegen des nachlassenden Sicherheitsgefühls Umsteuerungen und wieder mehr Streifengänge von Polizisten und Wachleuten in U-Bahnhöfen und S-Bahnhöfen.