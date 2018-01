dpa/Volker Hartmann Audio: Antenne Brandenburg | 26.01.2018 | Lisa Steger | Bild: dpa/Volker Hartmann

Brandenburger Gerichte - Schöffe sein ist nichts für Plaudertaschen und Nonnen

26.01.18 | 08:11 Uhr

In Brandenburg werden neue Schöffen - also ehrenamtliche Richter - gesucht. Dafür muss man nicht Jura studiert haben, sollte aber Lebenserfahrung mitbringen. Ernst Reppin ist seit mehr als zehn Jahren Schöffe - und hat in dieser Zeit einiges erlebt. Von Lisa Steger



Schöffen tragen zwar keine Robe, aber sie sind dennoch Richter. Statt eines Jurastudiums sollen sie bei den Gerichten ihre Lebens- und Berufserfahrung einbringen. Die Brandenburger Landesverfassung sieht dieses Ehrenamt in Paragraf 108 vor. 2.259 Brandenburger stellen sich der erklärten Aufgabe, eine Verbindung zwischen Volk und Recht darzustellen. Einer von ihnen ist der 68 Jahre alte Ernst Reppin aus Woltersdorf bei Luckenwalde. Seit zehn Jahren arbeitet er als Schöffe am Landgericht Potsdam mit, vorher war er in dieser Funktion bereits am Potsdamer Verwaltungsgericht. "Mich hat diese Tätigkeit interessiert", erzählt der Rentner. "Ich habe die nötige Menschenkenntnis. Und ich kann meine Erfahrungen aus dem Berufsleben als Techniker einbringen, aber auch Erfahrungen aus dem Familienleben", sagt Reppin, der bis vor drei Jahren Qualitätsprüfer in einer Fabrik war.

Schöffe Ernst Reppin | Bild: rbb/ Lisa Steger

Den Berufsrichtern gleichgestellt

Schöffen sind als ehrenamtliche Richter in Amts- und Landgerichten tätig und nehmen dort an Strafverfahren teil. Ernst Reppin ist der 3. Strafkammer des Potsdamer Landgericht zugeteilt. Sein Kollegium umfasst drei Berufsrichter und einen zweiten Schöffen. Alle fünf beraten gemeinsam und haben das gleiche Stimmrecht. Entscheidungen, die für den Angeklagten nachteilig ausfallen, müssen mit einer Zweidrittelmehrheit gefällt werden. Das heißt einerseits: Gegen die Stimmen der beiden Schöffen kann der Angeklagte nicht verurteilt werden. Reppin erinnert sich aber auch an einen Fall, in dem die beiden Schöffen erzwangen, dass der Angeklagte eine härtere Strafe bekam. Dazu zogen sie zwei Berufsrichter auf ihre Seite. "Die Strafe, die einer der Berufsrichter wollten, erschien uns zu milde, weil der Angeklagte Vorstrafen hatte", erinnert sich Reppin. Noch mehr Einfluss haben die Schöffen oftmals in Amtsgerichten. Wenn hier das so genannte Schöffengericht tagt, besteht es aus einem Berufsrichter und zwei Schöffen. Diese beiden können also auch ohne den Profi eine Mehrheit herbeiführen und tun es mitunter auch.

Es gibt Fälle, die den Schöffen nahegehen

Die Verantwortung der Schöffen wiegt schwer, denn sie entscheiden über die Lebenszeit der Angeklagten, über Freiheit oder Gefangenschaft. Reppin erinnert sich an einen Fall, der ihm naheging, "weil da die Angeklagten Strafen zwischen vier und sechs Jahren bekommen haben. Die Frauen mussten sich im Gerichtssaal von ihren Männern verabschieden, und es hingen auch Kinder dran." Die Besuchszeiten im Gefängnis sind streng geregelt, weiß Reppin, und das Urteil sei ihm damals nicht leicht gefallen. "Die Verantwortung ist hoch." Auch den meisten Angeklagten macht der Prozess zu schaffen, sagt der Schöffe; solche, die den Tag im Gericht nur absitzen, gebe es "kaum".

Kein Amt für Plaudertaschen

Wie Berufsrichter, so sind auch Schöffen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Zudem dürfen sich nicht so verhalten, dass man sie für voreingenommen halten könnte. Denn der Angeklagte – oder sein Verteidiger – können auch gegen Schöffen einen Befangenheitsantrag stellen. Es sind schon Prozesse geplatzt, weil ein Schöffe einem Pressevertreter auf dem Flur mitgeteilt hatte, der Angeklagte würde "alle nur verarschen". Auch sollte ein Schöffe sich nicht außerhalb der Verhandlung mit Prozessbeteiligten treffen und sich nicht privat in wertender Form über seine Fälle auslassen. Für Reppin ist das kein Problem, denn "ich werde nie gefragt". "Viele wissen gar nicht, dass ich Schöffe bin." Ende Dezember scheidet er aus seinem Amt aus. Reppin wird dann 69 Jahre alt sein.

Schöffe, kein Ehrenamt für Nonnen

Wer Schöffe werden möchte, muss sich zuerst bei seiner Gemeinde melden. Bis Ende Mai beschließen die Gemeindevertretungen eine Liste mit potenziellen Kandidaten, die dann an das zuständige Amtsgericht verschickt wird. Dort entscheidet schließlich ein Wahlausschuss über die Kandidaten. Wer sich bewerben möchte, muss mehrere Voraussetzungen erfüllen. Interessierte sollten zwischen 25 und 70 Jahren alt sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und in der Gemeinde wohnen. Zudem müssen sie gesundheitlich geeignet sein. Denn es dürfen nur diejenigen Richter ein Urteil fällen, die bei allen Verhandlungsterminen anwesend waren. Fällt einer dauerhaft aus, muss der Prozess von vorn beginnen. Wer schon einmal eine Haftstrafe von mindestens sechs Monaten bekommen hat, scheidet als Schöffe aus. Auch Ermittlungsverfahren ab einer bestimmten Schwere sind ein Ausschlussgrund. Ebenfalls nicht berufen, werden Minister, Mönche, Nonnen und andere Religionsdiener, Bewährungshelfer und Polizisten. Wer für die Stasi tätig war, ist ebenso ausgeschlossen.



Die Bewerbungsfrist läuft

Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Die Linke) und Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bitten die Bürger, sich zu bewerben. Denn in der Vergangenheit war es nicht immer leicht, die Listen vollzubekommen. Mancher Schöffe kommt nur ein paarmal im Jahr zum Einsatz. Doch wer etwa einen Schwurgerichtsprozess begleitet, in dem es um Mord oder Totschlag geht, oder in einer komplizierten Wirtschaftsstrafsache richten soll, der kann durchaus auf dreißig oder mehr Verhandlungstage hintereinander kommen. Er muss unter Umständen zweimal die Woche erscheinen und dies seinem Arbeitgeber plausibel machen. Den Verdienstausfall ersetzt allerdings die Justizkasse. Gezahlt werden bis zu 24 Euro die Stunde. Sendung: Antenne Brandenburg, 26.01.2018