Das erste Haus in Berlin wurde vor knapp einem Jahr an einen Obdachlosen übergeben, wie der Vorsitzende des Vereins "Little Home", Sven Lüdecke, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Inzwischen seien 16 Exemplare gestiftet worden. Neben Pankow-Heinersdorf gebe es weitere Standorte in Berlin auf Privatgrundstücken mit maximal fünf Häusern.