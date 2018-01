Schüsse in Kyritz - Polizei ermittelt in alle Richtungen

In Zusammenhang mit dem Anschlag auf zwei Brüder in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ermittelt die zuständige Mordkommission in alle Richtungen. Ein Ergebnis gibt es im Moment noch nicht, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Mittwoch dem rbb sagte.

Am Neujahrsabend hatte ein Unbekannter die beiden türkischstämmigen Besitzer eines Dönerladens beschossen, als die beiden Brüder in ihren Autos die Johann-Sebastian-Bach-Straße entlang fuhren. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die beiden Brüder konnten zunächst keine Schäden an ihren Fahrzeugen feststellen, alarmierten aber dennoch die Polizei. Sechs bis sieben Mal habe der Unbekannte geschossen, sagte einer der Brüder dem rbb.

Kriminaltechniker stellten mutmaßliche Einschüsse an einem der beiden Wagen, an weiteren geparkten Fahrzeugen und an gegenüberliegenden Hausfassaden fest. Außerdem wurden Patronenhülsen gefunden. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin zu melden.