Aus Sorge vor einem Übergreifen der Afrikanischen Schweinepest auf Deutschland gibt es in Brandenburg vom 1. April an eine Prämie für getötete Wildschweine. Für jedes Tier, das über der Zahl der in der Saison 2015/2016 erlegten 71.400 Tiere liege, würden an Jäger 50 Euro gezahlt, teilte das Agrarministerium am Freitag mit. Die Vereinbarung werde mit den Landkreisen und kreisfreien Städten getroffen.

Die Mitglieder des Brandenburger Landesjagdverbandes bemühen sich seit Monaten, so viele Wildschweine wie möglich zu erlegen. Im abgelaufenen Jagdjahr waren es rund 76.000 Stück Schwarzwild.