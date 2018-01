Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr insgesamt 295 Strafanzeigen wegen Sexualdelikten im Nahverkehr aufgenommen. Im Vorjahr waren es noch 156 Strafanzeigen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde rbb|24 auf Anfrage. Zuvor hatte die "BZ" berichtet.

Dass die Zahl der Taten tatsächlich gestiegen ist, kann daraus allerdings nicht abgeleitet werden. "Aufgrund der [...] umfangreichen gesetzlichen Änderungen bzw. Novellierungen ist eine Vergleichbarkeit der Zahlen zwischen 2016 und 2017 nicht bzw. nur bedingt möglich", teilte die Polizei mit.

Denn seit der Verschärfung des Sexualstrafrechts, die am 10. November 2016 in Kraft trat, werden auch einige Delikte als Sexualstrafttaten erfasst, die vor der Gesetzesänderung als Sexuelle Belästigung oder Beleidung auf sexueller Grundlage galten und nicht zu den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung - also Sexualstraftaten - zählten.