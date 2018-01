Der sogenannte Brunnenskelett-Fall von Schönermark (Uckermarkkreis) wird 2018 wohl den Bundesgerichtshof beschäftigen. Wie eine Sprecherin des Landgerichtes Neuruppin am Dienstag erklärte, hat die Verteidigung des Verurteilten Revision gegen das Urteil eingelegt.

Der 34-jährige Ex-Lebenspartner des Getöteten, der aus Neubrandenburg kam, war in einem Indizienprozess Ende Dezember zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Beide wohnten 2009 auf einem Gehöft in Schönermark. Das Opfer betrieb einen Sonderpostenmarkt in Neubrandenburg und hatte den Verurteilten angestellt.