Nachdem am Dienstag eine junge Frau auf der Neuköllner Sonnenallee schwer verletzt worden ist, ermittelt eine Mordkommission. Die Frau war nach bisherigen Angaben niedergestochen worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Er sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizeisprecherin Kerstin Ziesmer sagte am Mittwochmorgen dem rbb, die niedergestochene Frau sei 18 Jahre alt, der festgenommene Tatverdächtige 29 Jahre. Von der Polizei hieß es, der mutmaßliche Täter und das Opfer würden sich kennen. In welche Beziehung die beiden zueinander stehen, werde noch ermittelt. In Zeitungsberichten hieß es, Zeugen hätten ausgesagt, der Mann und die Frau seien verheiratet.



Der 29-Jährige soll am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf der Sonnenallee Ecke Hobrechtstraße nach einem Streit auf die Frau eingestochen haben. Nach der Tat hielten Zeugen den Verdächtigen fest, bis die Polizei erschien und ihn festnahm.



Laut Polizeisprecherin Ziesmer zufolge wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie notoperiert werden musste. Aus diesem Grund konnte sie auch zunächst nicht befragt werden.