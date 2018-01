rbb/Marcel Trocoli Castro Video: Abendschau | 30.01.2018 | Marcel Trocoli Castro | Bild: rbb/Marcel Trocoli Castro

Spielsüchtige Kinder in Berlin - "Der spielt doch nur!"

30.01.18 | 20:30 Uhr

Rollenspiele, Egoshooter, virtuelles Töten: 13 Jahre lang war der Berliner Laslo Pribnow abhängig von Computerspielen. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er größtenteils vorm PC - bis er vor drei Jahren seinem Leben ein Ende setzen wollte. Von Marcel Trocoli Castro



Mutter und Sohn sitzen unbeschwert im Wohnzimmer zusammen und kramen in alten Fotoboxen. So etwas war früher undenkbar. 13 Jahre lang kommt die alleinerziehende Mutter Carmen Pribnow an ihren Sohn Laslo nicht ran. Denn der interessiert sich schon im Alter von 12 Jahren nur noch für eins: "Zocken". "Für eine Mutter ist es einfach unerträglich, wenn das eigene Kind in so eine Fantasiewelt abschweift, wo man überhaupt keinen Zugang mehr hat", erinnert sich Carmen Pribnow: "Wenn ich gesagt habe: Hey, uns gibt es auch noch, deine Schwester, deine Freunde, deine Familie, dann bin ich nur noch auf Ablehnung gestoßen."

Neben dem PC die Schnapsflasche, den Joint im Aschenbecher

Mit 14 beginnt Laslo die Schule zu schwänzen - für den PC. Seine Mutter versucht ihn zu kontrollieren. Mit 17 zieht er aus, damit er so viel spielen kann wie er will. "Neben dem Rechner stand eine Schnapsflasche und das Geschirr der letzten Wochen", erinnert sich Laslo an sein WG-Zimmer: "Um das schnell wieder zu vergessen, hatte ich auch immer einen Joint im Aschenbecher."

Laslo zog mit 17 Jahren in eine WG, um in Ruhe Computer spielen zu können. | Bild: rbb/Marcel Trocoli Castro

Die alltäglichen Dinge habe er immer versucht ganz schnell zu erledigen, um so viel Zeit wie möglich am Rechner verbringen zu können. "In meinem Computerspiel war ich der Held, da kann ich etwas und da mögen mich die Leute", so Laslo Pribnow.

Mutter Carmen bleibt hartnäckig

Tage- und nächtelang verliert er sich in diese Welt. Rollenspiele, Egoshooter, virtuelles Töten. Was er zockt, ist ihm egal, Hauptsache abtauchen. Sein Studium lässt er dafür sausen, seine Mutter lügt er an. Doch die ahnt, dass er sich aufgibt. "Ich habe bei verschiedenen Stellen versucht, Tipps zu bekommen und Hilfe zu holen. Aber mir wurde immer gesagt: 'Der spielt doch nur. Das ist keine Sucht, das ist schon in Ordnung.'"

Buch zum Thema Die ganze Geschichte von Laslo und seiner Mutter sowie weitere von Eltern süchtiger Kinder gibt es im Buch "Außer Kontrolle" von Sonja Vukovic. Die Autorin sucht darin nach Antworten, was Eltern gegen die Süchte ihrer Kinder tun können.



Doch in Ordnung ist nichts. Carmen Pribnow bleibt hartnäckig bis Laslo selbst erkennt, dass er sein Leben verspielt. Mit der Unterstützung seiner Mutter macht er eine Therapie. "Bei einer Sucht hat man die Entscheidung, entweder glücklich zu werden oder zu sterben. Das konnte ich auch auf meine Computerspielsucht übertragen", sagt Laslo. Er habe mit dem Spielen zu einer Zeit aufgehört, als er Selbstmordgedanken hatte. "Ich will noch nicht sterben. Deshalb ist es für mich die logische Konsequenz gewesen, das Zocken sein zu lassen." Drei Jahre ist der 29-Jährige nun "clean". Seinen PC hat er abgeschafft und eine Ausbildung zum Erzieher begonnen. Die Zeit mit seiner Mutter holt er nun nach.



Mit Unterstützung seiner Mutter Carmen entschloss sich Laslo schließlich, eine Therapie zu machen.

Sendung: Abendschau, 30.01.2018, 19:30 Uhr