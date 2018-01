Die Berliner Bildungsverwaltung hat einem Medienbericht zufolge Strafanzeige gegen einen Grundschullehrer gestellt, der in seiner Freizeit im Internet Verschwörungstheorien verbreitet und

gegen Juden hetzt. Auch habe die Verwaltung eine "Reichsbürgermeldung" an die Innenverwaltung übermittelt, wie der "Tagesspiegel" am Wochenende berichtete. Nun gehe es darum, ob der Lehrer beurlaubt werden könne, bis sich die Vorwürfe geklärt haben, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Berliner SPD, Maja Lasic, dem Blatt. Das solle in der kommenden Woche geklärt werden.