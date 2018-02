Narzissmus bezeichne eine übersteigerte Selbstliebe und Ichbezogenheit, heißt es in der Charité-Mitteilung. Bei der Ausprägung dieser Eigenschaft bestehe ein Zusammenhang zur individualistischen Kultur im Westen. "Moderne westliche Gesellschaften fördern die Ausprägung von Narzissmus", erläutert Röpke. So sei in der Studie starke Selbstüberschätzung häufiger bei Menschen beobachtet worden, die vor der Wiedervereinigung im Westen aufgewachsen sind. Ein Ergebnis, das für die Studienleiter nicht überraschend kam: Wenn ein Kind mit der gesellschaftlichen Maxime aufwächst, das Beste aus sich herauszuholen, sei das naheliegend, so Röpke. Eine kollektivistische Ausrichtung wie in der früheren DDR, in der es darum ging, wie man sich am besten in die Gesellschaft einbringen kann, fördere Narzissmus dagegen offenbar weniger.

Allerdings waren die Forscher vor der Studie davon ausgegangen, dass in einem kollektivistischen System auch das Selbstwertgefühl nicht sonderlich ausgeprägt ist. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass es eher die westliche Kultur sei, die das Selbstwertgefühl klein halte, so die Autoren. Sie vermuten, dass ausgeprägter Narzissmus auf Kosten des Selbstwertgefühls geht. "Wenn man stets gesagt bekommt, man solle das Beste aus sich machen, alle aber nicht die Besten sein können, ist das immer auch ein Angriff auf den Selbstwert", so Röpke.



Den Forschern zufolge gibt es eine Reihe von Faktoren in der westlichen Gesellschaft, die Narzissmus gedeihen lassen. Zum Beispiel der Erziehungsstil: "Kinder schon für Kleinigkeiten überschwänglich zu loben ist nicht förderlich und trägt zur Ausprägung von Narzissmus bei." Darüber hinaus spiele die Anzahl der Geschwister eine Rolle: Einzelkinder neigten eher zu Ichbezogenheit. Von den 1970er Jahren an hatten Frauen in der DDR im Schnitt zwei Kinder, im Westen dagegen waren es nur 1,5. Auch die schnellere Verstädterung im Westen sei eine der Ursachen.



Die Unterschiede zwischen Ost und West würden vor allem noch in der mittleren Altersgruppe der Befragten auftreten, also bei all jenen, die 1989, im Wendejahr, sechs bis 18 Jahre alt waren. Bei den noch Jüngeren fänden sich hingegen keine Unterschiede mehr.