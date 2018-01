Der Mond kommt am Mittwoch der Erde besonders nahe und erscheint dadurch heller als sonst. Gleichzeitig gibt es eine Mondfinsternis, die den Trabanten in rotes Licht taucht. Dafür allerdings müssten sich Berliner und Brandenburger noch auf den Weg machen.

Außerdem ist es bereits der zweite Vollmond in einem Monat ("Blue Moon"). Drittens gerät der Mond in den Erdschatten, weshalb es in großen Teilen der Erde eine Mondfinsternis geben wird. Dabei nimmt der Mond einen rötlichen Farbton an. Deshalb ist dann auch von einem Blutmond die Rede. Die Mondfinsternis findet allerdings bereits am Mittwochnachmittag statt - die maximale Verfinsterung gibt es um 14.30 Uhr. Die Finsternis wird daher nicht in Europa zu sehen sein - es ist zu dieser Zeit ja noch hell -, wohl aber im Westen der USA und Kanadas, über dem Pazifik, Australien und dem Ostteil Asiens.

Der Mond führt am Mittwoch gleich drei Himmelspektakel auf - von denen in der Region allerdings eines nicht zu beobachten sein wird. Zum einen ist er der Erde besonders nah und wirkt dadurch heller und größer als sonst - dieses Phänomen wird auch als Supermond bezeichnet.

Supermond wird ein Vollmond genannt, bei dem der Erdtrabant unserem Planeten sehr nahe kommt. Der Abstand beträgt dann nur etwa 360.00 Kilometer, statt sonst rund 400.000 Kilometer. Die Bahn, auf der der Mond um die Erde kreist, ist nicht genau rund. Wenn der Punkt, an dem Mond und Erdbahn besonders nah beieinander stehen, genau an Vollmond getroffen wird, gibt es den sogenannten Supermond. Der Mond ist dann bis zu 14 Prozent größer und rund 30 Prozent heller zu sehen als andere Vollmonde.



Die Bezeichnung Blauer Mond bürgerte sich ein für den gelegentlich auftretenden zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. Mit der Farbe des Monds hat der Blue Moon aber nichts zu tun. Im Schnitt gibt es den Vollmond ungefähr alle zweieinhalb Jahre zweimal in einem Monat.

Eine zweite totale Mondfinsternis gibt es in diesem Jahr, sie findet am 27. Juli und ist dann auch in Europa, sowie in Asien und Afrika zu sehen.