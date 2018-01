Klaus Nather Berlin Montag, 29.01.2018 | 14:29 Uhr

"Nach Ansicht des Gerichts sah sich der Mann in seiner Existenz bedroht, weil ihm der Verlust des Arbeitsplatzes und der Wohnung drohten." Was sollte es ihm denn da nützen, seine Chefin umzubringen? Oder wollte er sich schon vorsorglich eine neue Unterkunft im Gefängnis sichern?



Wenn eine Tat so wenig nachvollziehbar ist, sollte das Gericht nicht das Unverständliche als verständlich darstellen und den Täter wie einen normalen Menschen bestrafen. Wie kann denn das Gericht so sicher sein, dass der Täter nicht doch in einer Art von Wahn gehandelt hat, für den er jetzt acht Jahre lang keine Freiheit mehr sieht?