Tief Burglind zieht am Mittwoch über Deutschland hinweg und sorgt auch in Berlin und Brandenburg für stürmisches Wetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Wind- und Sturmböen bis Stärke 9.



In Brandenburg sollte bereits am Morgen heftiger Wind aufkommen. Laut DWD kann es am Vormittag in der Region Windböen bis 60 km/h (Windstärke 7) geben.