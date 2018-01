Bild: dpa/Bodo Marks

Elfjähriger Junge verletzt - Zwei Menschen in Brandenburg durch Böller getötet

01.01.18 | 14:58 Uhr

In Brandenburg sind in der Silvesternacht zwei Männer gestorben, nachdem sie Pyrotechnik gezündet hatten. In Kleinmachnow explodierte ein mutmaßlich selbstgebauter Feuerwerkskörper und tötete einen 19-Jährigen. In Märkisch-Oderland starb ein 35-Jähriger.

In Brandenburg sind in der Nacht zwei Menschen gestorben, nachdem sie Böller gezündet hatten. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Montagvormittag rbb|24.

Den Angaben zufolge starb ein 35-Jähriger auf einem Gartengrundstück in Gusow-Platkow (Märkisch-Oderland), wo er am Sonntagabend bei einer Silvesterparty Pyrotechnik zünden wollte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zu einer Explosion. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Bei der Feier hatte es um 22:30 Uhr ein riesiges Feuerwerk gegeben. Anschließend seien alle Gäste wieder ins Haus gegangen, um weiter zu feiern - das berichteten Nachbarn, die bei dem Feuerwerk zugesehen hatten, dem rbb. Auch sie seien wieder ins Haus gegangen. Um 22:45 hätten sie dann plötzlich eine laute Explosion gehört. Gäste der Feier leisteten dem schwer Verletzten erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt kamen zum Einsatz - trotzdem starb der Mann noch an der Unglücksstelle. Der Verstorbene stammte aus Gusow, wohnte aber in Neuhardenberg. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte..

19-Jähriger aus Stahnsdorf getötet

In Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurde am frühen Montagmorgen ein 19-Jähriger getötet. Er hatte nach Polizeiangaben versucht, bei einer Feier ein - nach bisherigen Informationen selbstgebautes - Feuerwerk zu zünden. Der Sprengsatz explodierte und fügte dem 19-jährigen Stahnsdorfer schwerste Verletzungen zu, nach bisherigen Informationen am Kopf. Auch er starb noch an der Unfallstelle.



Kriminaltechniker und Spezialisten des Landeskriminalamtes sicherten bis zum Vormittag Spuren. Es soll ermittelt werden, woher der Sprengkörper stammte und woraus er bestand. Zuerst hatte die "Märkische Allgemeine" über die Todesfälle berichtet.

Elfjähriger durch Böller im Gesicht verletzt

In Flecken-Zechlin (Ostprignitz-Ruppin) wurde ein Elfjähriger durch einen sogenannten Polenböller im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus einer Gruppe von sechs bis acht Jugendlichen sei ein Blitzknaller in eine anderen Personengruppe geworfen worden.



Der Junge wurde im Augenbereich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Berliner Klinikum geflogen werden musste. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und der fahrlässigen Körperverletzung. Beamte nahmen die Personalien von acht Tatverdächtigen auf und stellten Verpackungsmaterial sowie Reste eines Polenböllers sicher. In Neuruppin wurde eine 17-Jährige von einer Silvesterrakete getroffen, die horizontal über den Braaschplatz abgeschossen wurde. Sie traf die junge Frau an der Hüfte. Diese erlitt leichte Brandverletzungen, die im Klinikum behandelt werden mussten. In Eberswalde wurde eine 49-Jährige aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus mit Böllern beworfen. Dabei erlitt sie leichte Kopfverletzungen.



Insgesamt wurden, so die Bilanz vom Montagvormittag, zwölf Menschen in Brandenburg durch Böller und Feuerwerk verletzt.

560 Polizei-Einsätze in Brandenburg

Nach Angaben des Landes Brandenburg waren zu Silvester 500 zusätzliche Kräfte der Polizei im Einsatz. Silvesterbedingt gab es 560 Polizei-Einsätze und 300 Einsätze bei der Feuerwehr. In Potsdam brannte ein Balkon, in Wittenberge (Prignitz) kamen beim Brand eines Einfamilienhauses fünf Personen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Sendung: Brandenburg aktuell, 01.01.2018, 19.30 Uhr