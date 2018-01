Ermittler gehen von Beziehungstat in Petersdorf aus

Schon früher soll es in der Ehe zu Gewalt gekommen sein. Die Frau hatte ihren Mann deshalb laut Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Umstände des Todes eines Ehepaares aus Petersdorf (Oder-Spree) sind wohl geklärt. Es spreche alles dafür, dass der Mann (52) erst seine Ehefrau (44) tötete und danach sich selbst, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Mittwoch mit. Das Paar hatte Eheprobleme, wie Staatsanwalt Ullrich Scherding dem rbb sagte. Die Frau hatte die Scheidung eingereicht.

Polizisten hatten am Montag die Leiche der Frau in ihrem Wohnhaus entdeckt. Die Beamten hatten eigentlich vorgehabt, die Frau über den Tod ihres Ehemannes zu informieren. Der 52-Jährige war am Morgen bei einem Zusammenstoß mit einem Zug ums Leben gekommen. Zunächst war es unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Todesfällen gibt. Wie genau die Frau starb, wollte der Behördensprecher nicht sagen.